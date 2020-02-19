الاحتلال يحوّل الأسير يعقوب حسين للتحقيق

وطن: أفاد نادي الأسير بأن مخابرات الاحتلال حولت الأسير يعقوب حسين (27 عاماً) من مخيم الجلزون، إلى التحقيق في معتقل "عسقلان".

وأوضح نادي الأسير اليوم الأربعاء، أن الأسير حسين معتقل إدارياً منذ شهر نيسان 2019، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وخلالها جرى نقله إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة"، واستمر عزله لمدة أسبوع، ثم نُقل إلى سجن "مجدو" واستمر عزله لمدة (55 يوماً)، حيث خاض إضراباً عن الطعام لمدة عشرة أيام، وأنهاه بعد وعود بإنهاء عزله، ونقل على ذلك إلى سجن "هداريم"، علماً أن أمر اعتقال إداري ثاني صدر بحقه ومدته 6 شهور.

ومؤخراً نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عزل سجن "جلبوع"، ونفذ إضراباً عن الطعام لمدة (13) يوماً، وأنهاه مجدداً بناءً على وعود، إلى أن نُقل يوم أمس إلى التحقيق.

يُشار إلى أن الأسير حسين اعتقل عدة مرات سابقاً.