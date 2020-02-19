مخابرات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد عبد الجابر زيد من مخيم "الجلزون"

رام الله-وطن: اعتقلت مخابرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، الشاب أحمد عبد الجابر زيد (18 عاماً) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، بعد استدعائه للتحقيق.

وأفاد والد الأسير، عبد الجابر زيد لـوطن، أن مخابرات الاحتلال استدعت أول أمس الاثنين، ولده أحمد للمقابلة في معتقل "عوفر".

وأوضح الوالد، أنّ أحمد ذهب للمقابلة أمس الثلاثاء في الساعة الثانية ظهراً، ولم يخرج من المعتقل. فاتصل ضابط المخابرات بالوالد وأخبره أن أحمد لن يخرج من المعتقل، لأن عليه "قضايا".

يذكر أن الأسير أحمد عبد الجابر، جريح، أصيب قبل عامين برصاص الاحتلال.