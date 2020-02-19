مخابرات الاحتلال تُغلق مخبز كعك "أبو اسنينة" بالقدس وتعتقل صاحبه

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مخبز وفرن أبو اسنينة في القدس القديمة، بذريعة عدم وجود رخصة.

وأفادت مصادر محلية، أن مخابرات وقوات الاحتلال اقتحمت مخبز أبو اسنينة في باب حطة، واعتقلت صاحبه الشاب ناصر أبو اسنينة خلال قيامه بعمله في تحضير وخبز الكعك المقدسي ثم قامت بإغلاق المخبز.

وأضافت المصادر، أن اغلاق المخبز جاء بعد اخطار من قبل الاحتلال قبل أسبوع لصاحبه، بحجة صناعة الكعك المقدسي المحلي، وتوزيعه على المصلين القادمين إلى المسجد الأقصى مجانا.