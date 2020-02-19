قوات الاحتلال تعتقل مدير التربية والتعليم في قلقيلية وهو والد الشهيد "إلياس صالح ياسين"

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدير التربية والتعليم صالح ياسين (57 عاماً)، في مدينة قلقيلية.

وأوضحت مصادر من مديرية قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت صالح ياسين عقب مداهمة منزله في بلدة بديا غرب مدينة سلفيت.

واستنكرت المديرية عملية الاعتقال واعتبرتها استهدافاً جديداً من قبل سلطات الاحتلال للمؤسسة التعليمية في فلسطين.

ويشغل ياسين منصبه الحالي منذ بداية شهر ابريل/نيسان العام المنصرم، وهو والد الشهيد "إلياس صالح ياسين".

من جهة أخرى، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجرا، المحلات التجارية في قرية "النبي الياس" شرق قلقيلية.

وقال شهود عيان نقلا عن وكالة "وفا" إن عدة آليات عسكرية قامت باقتحام المحلات التجارية وفحص تسجيلات الكاميرات في القرية بشكل دقيق، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.