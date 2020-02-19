ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى ألفين

رام الله- وطن: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، اليوم الأربعاء، إلى ألفي حالة وفاة في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات: إنّها سجّلت إضافة إلى هذه الوفيات 1693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة يومية للإصابات خلال أسبوع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في الصين إلى 74 ألف شخص على الأقلّ.

وخارج الصين بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم حوالى 900 شخص يتوزّعون على 30 بلداً تقريباً، وقد توفّي خمسة منهم فقط.