وفد من حماس يبحث مع لاريجاني سبل مواجهة صفقة القرن

وطن: بحث وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، سبل مواجهة "صفقة القرن".

وأوضحت "حماس"، في بيان، أن وفدها، وهو برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، ضم عضوي المكتب السياسي، حسام بدران وماهر عبيد، وممثل الحركة لدى طهران، خالد القدومي، وممثلها لدى لبنان، أحمد عبد الهادي.

وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا "المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، وصفقة القرن الأمريكية، وكيفية مواجهتها على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى الحديث حول العلاقات الثنائية بين الحركة وإيران".

وتابعت "حماس" أن وفدها أطلع لاريجاني على المستجدات السياسية، وعلى رؤية الحركة لمواجهة صفقة القرن الأمريكية، التي ترفضها (الحركة) وكل الفصائل الفلسطينية؛ لأنها تستهدف حق الشعب الفلسطيني في العودة، وفي إقامة دولته، وفي سيادته على أرضه وجوه وبحره.

فيما "أكد لاريجاني موقف طهران الرافض لصفقة القرن، وموقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني"، وفق البيان.

وأضاف أن طهران، "ماضية في دعمه (الشعب الفلسطيني) ودعم المقاومة الفلسطينية، وحرصها المستمر على تطوير العلاقة مع حركة حماس".