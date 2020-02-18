بالفيديو | اللواء أكرم الرجوب يوضح ما جرى من إطلاق نار ووقوع إصابات في صفوف المواطنين والأجهزة الأمنية في قباطية

وطن: أوضح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، في مقطع فيديو نشره، مساء اليوم، ما حدث في بدلة قباطية جنوب جنين، بشأن إطلاق النار بين الأجهزة الأمنية ومسلحين، الأمر الذي ادى لوقوع عدد من الإصابات.

وقال اللواء الرجوب في مقطع فيديو، "مساء اليوم كان هناك معلومات بانه سيتم الافراج عن اسير في قباطية ، والمعلومات كانت تفيد بانه سيكون هناك عرضا عسكريا مخالفا للنظام والقانون ، وكان مناشدة من كل الاهالي في قباطية بضرورة وضع حد لاطلاق النار العبثي".

وأضاف: مجرد وصول القوة الى هناك انهال عليها سيل من الحجارة، وكان هناك اطلاق نار من قبل مسحلين، مما اضطر الامن بالرد بالغاز المسيل للدموع، وكان هناك إطلاق نار من الامن الفلسطيني في الهواء".

وتابع الرجوب "المؤشرات التي متوفرة لدينا تؤكد ان حالة اطلاق النار من المسلحين هي التي اثارت الرعب والفوضى التي حدثت في قباطية".

وأوضح أنه ثلاثة من رجال الأمن أصيبوا بالحجارة في الرأس، و15 رجل امن أصيبوا بالحجارة في الأقدام، بينما أصيب مواطنان بالرصاص وتم نقلهم للمستشفى.

وقال "نتابع علاج المصابين، وجاهزون للتعامل مع اي مستشفى وتوفير التحويلة لاي مستشفى من اجل حمايتهم وتوفير السلامة لهم بالعلاج".

وأصيب عدد من المواطنين بينهم فتى بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار دار بين الأجهزة الأمنية ومسلحين في بلدة قباطية جنوبي جنين، وفق مصادر محلية.

وذكرت مصادر محلية لوطن أن الفتى أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت جروحه بالخطيرة، ونقل إثرها إلى المستشفى النجاح في نابلس لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر محلية أن الهدوء عاد الى البلدة لاحقا.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في مستشفى جنين الحكومي، فيما حاول الأهالي دخول المستشفى للاطمئنان على صحة أبنائهم.. لمزيد من التفاصيل حول الحادثة ، اضغط هنا