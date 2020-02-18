القوى الوطنية وبلدية بيت ساحور يطالبون الاجهزة الأمنية بملاحقة المعتدين على الطبيب سلامة قمصية

وطن: طالبت القوى الوطنية وبلدية بيت ساحور والأهالي في البلدة، الأجهزة الأمنية بملاحقة المعتدين على الطبيب سلامة قمصية، وتقدميهم للعدالة.

وكان الدكتور قمصية قد تعرض لاعتداء من قبل مقنعين، مساء اليوم، أثناء سيره بمركبته في منطقة الكركفة بمدينة بيت لحم.

وقالت القوى الوطنية وبلدية بيت ساحور في بيان لها، "تستنكر القوى الوطنية وبلدية بيت ساحور والمؤسسات واهالي المدينة ما جرى اليوم من اعتداء غاشم وجبان على الدكتور سلامة قمصية وهو بمثابة اعتداء على مدينة بيت ساحور".

وأضافت في بيانها: نشجب ونستنكر هذا العمل الجبان والمشبوه الخارج عن القانون وعن عاداتنا وتقاليدنا وكما ندين مسلسل الاعتداءات الذي يحصل على المشافي والمراكز والطواقم الطبية.

وطالبت في بيانها، "الاجهزة الامنية بملاحقة الفاعلين الجبناء والمشبوهين والخارجين عن الصف الوطني وتقديمهم للعدالة وتضرب بيد من حديد كل من يجرؤ على التطاول على ابناء شعبنا دون وجه حق واننا على ثقة تامة باجهزتنا الامنية".