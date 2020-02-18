الوزير غنيم نسعى الى توحيد التدخلات والعمل في قطاع المياه

رام الله- وطن: أكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم على أهمية العمل وفق الية ممنهجة وموحدة عند تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي لضمان شموليتها وديمومتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات وفق الآلية التي وضعتها سلطة المياه ضمن برنامج إصلاح قطاع المياه للخروج بالنتائج المرجوة، جاء ذلك خلال لقائه مسؤولة ملف المياه والاسكان في بعثة الصليب الاحمر في فلسطين السيدة نتاليا بهدف بحث خطة التعاون واليات التدخل التي يقوم بها الصليب الاحمر في دعم قطاع المياه في فلسطين.

كما اكد م. غنيم على ضرورة تنسيق جميع التدخلات فى قطاع المياه مع سلطة المياه وذلك عبر التنسيق ببن المختصين فى سلطه المياه و اللجنه الدوليه للصليب الاحمر لتحديد الاحتياجات الملحة خاصة فى مناطق ج ووادى الاردن فى الضفه الغربية و قطاع غزة منوها الى الحاجة الماسة لدعم قطاع المياه فى هذه المناطق . كما تم الاتفاق على مواصله العمل المشترك لرفع معاناه المواطنبن فى الحصول على مياه امنه.

وثمن م. غنيم خلال لقائه الجهودالتي قام بها الصليب الأحمر من خلال الاعمال التي تم تنفيذها في قطاع غزة والتي ساهمت بتلبية الاحتياجات والعمل على توفير مياه صالحة للشرب عبر برامج تزويد الطاقة الشمسية او برامج الصيانة والتشغيل لمحطات المياه والصرف الصحي وما يتم حاليا تنفيذه عبر برنامج ربط الابار بالنظام المعلومات الجغرافي.