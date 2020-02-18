غزة: الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد وإصدار 2000 تصريح تجاري

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توسيع منطقة الصيد البحري في قطاع غزة المحاصر إلى 15 ميلا بحريًا، وإصدار 2000 تصريح تجاري جديد لأهالي القطاع.

وذكر ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسائيلية" في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، في تصريحات نقلتها القناة 13 الإسرائيلية، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل "الهدوء النسبي الذي شهدته المناطق المحيطة بالقطاع في الأيام الأخيرة ووقف إطلاق البالونات المتفجرة".

ولفتت القناة، نقلا عن أبو ركن، إلى أن توسيع مساحة الصيد يبدأ منذ يوم غد، الأربعاء، علما بأن سلطات الاحتلال تعلن على فترات متقاربة، زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة؛ حيث تستخدم مساحة الصيد كأداة للعقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، رهنا لـ"الظروف الأمنية".

وفي 5 شباط/ فبراير الجاري أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد بغزة من 15 إلى 10 أميال، بدعوى استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع.