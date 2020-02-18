مصادر محلية: إصابة على الأقل إثر اشتباك بين الأجهزة الأمنية ومسلحين في قباطية جنوب جنين

وطن: أصيب مواطن على الأقل، بجروح، مساء الثلاثاء، إثر اشتباك دار بين الأجهزة الأمنية ومسلحين في بلدة قباطية جنوبي جنين، وفق مصادر محلية.

وذكرت مصادر محلية لوطن أن فتى أصيب بجروح خطيرة بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ونقل إثرها إلى المستشفى النجاح في نابلس لتلقي العلاج.

وأضافت تلك المصادر أن الاشتباك وقع خلال حفل استقبال أسير محرر، جرى خلاله إطلاق النار في الهواء.

وأكدت مصادر محلية أن الهدوء عاد الى البلدة لاحقا.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في مستشفى جنين الحكومي، فيما حاول الأهالي دخول المستشفى للاطمئنان على صحة أبنائهم.