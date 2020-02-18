جدية الدخول الى مرحلة جديدة

كتب: فادي البرغوثي

صدر اكثر من تصريح وخطاب من قبل الاشخاص القياديين في منظمة التحرير الفلسطينية حول التغير في العمل السياسي والأدوار التي لعبتها السلطة الفلسطينية سابقا وبين ادوار جديدة تستجيب لطبيعة المرحلة الجديدة اي المرحلة التي تم فيها اعلان الخطة الامريكية - الاسرائيلية ( الصفقة ) لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، والتي لا تلبي طموح الشعب الفلسطيني ولا تلبي حتى طموح الاشخاص الساعين لحل سياسي اقل من الوسط بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني.

والمتتبع للأمور يلاحظ انه لم يجري اي عمل فلسطيني يذكر على المستوى السياسي والدبلوماسي يستحق الذكر ويستجيب للمتطلبات الجديدة بعد اعلان ترامب المشؤوم وجميع ما جرى من اعلان مواقف لم ترتقي الى مستوى التحديات لصفقة تصدر عن قوة عظمة بل اكبر قوة على المستوى الدولي.

فالتهديد والوعيد الذي سمعناه في تغير وظائف السلطة لم يشق طريقة الى حيز التنفيذ وهو بالمناسبة لم يكن التهديد الاول ولم يكن عدم التنفيذ الاول فالأمر لا يتعدى ظاهرة صوتية تكون جاهزة كلما اعلن عن مواقف امريكية او مواقف اسرائيلية فهذا حدث ابان اعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال وسمعناه في اقرار قانون قومية الدولة كذلك سمعناه في كل تصعيد صهيوني اتجاه الشعب الفلسطيني.

وبمقارنة بسيطة بين ما يصدر من القيادة الفلسطينية وبين ما يصدر من قيادة العدو هو ان ما يصدر عن العدو يجري تطبيقه العملي بشكل فوري وسريع بل اكثر من ذلك فان الواقع العملي للاحتلال كثيرا ما سبق الواقع النظري المعلن بكثير فكل عملية الاستيطان الحاصلة في الضفة الغربية حدثت دون الاعلان عنها اما الواقع الفلسطيني فقد اعلن عن مواقف كثيرة وظلت حبرا على ورق.

اقول ذلك ليس اعتباطا انما من خلال مشاهدات عديدة يعرفها كل من هو مهتم في الشأن السياسي الفلسطيني فمثلا بعد اعلان الصفقة وقبلها ايضا صدرت تصريحات تقول بأننا اوقفنا جميع علاقتنا مع الولايات المتحدة الامريكية لكننا فوجئنا في زيارة مديرة وكالة المخابرات المركزية الامريكية ( SIA ) لفلسطين مما يؤكد ان الخطاب السياسي لا يكون إلا لأغراض استهلاكية ويؤكد ايضا تمسك السلطة بالعلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية وفقا للأمور الامنية وهي العلاقة الوحيدة التي تؤثر على الولايات المتحدة بشكل مباشر اما الامور الاخرى التي اعلن عنها فقد تم الاعلان عنها من قبل الولايات المتحدة الامريكية ايضا كشكل من اشكال العقاب نتيجة الموقف السياسي برفض الصفقة وبالتالي فان شكل العلاقة مع الولايات المتحدة ظل بما يتناسب مع المصلحة الامريكية وليس وفقا للمصلحة الفلسطينية.

الامر الاخر المهم والذي لم يطبق حتى الان بالرغم ما تحمله المرحلة من مخاطر وهو وقف العمل في الاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني والتي تندرج تحتها اخطر ما تمارسه حركة تحرر وطني في تاريخها وفي التاريخ خاصة انها ما زالت تعيش تحت الاحتلال وتقوم بالتنسيق الامني مع من يحتل ارضها وليس هذا فحسب بل ان الاحتلال ما زال جاثما على اراضيها ويجهض أي فرصة لإقامة عملية سلام حقيقي تعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة والكاملة غير المنقوصة وبالرغم من صدور قرارات من اعلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ( المجلس الوطني والمركزي )، وبالرغم من اعلان القدس عاصمة لدولة الاختلال ومحاولة شطب قضية اللاجئين بتصفية الاونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وأخيرا في اعلان الخطة الامريكية الاسرائيلية ( الصفقة ) بقي التنسيق الامني للأسف مستمرا.

كذلك فان ما يجري في الفترة الاخيرة بمحاولة شرعنه التطبيع وهو ما يجعل الصفقة تأخذ حيز التنفيذ اذا ما اعتبرنا ان الخطة الامريكية الاسرائيلية للحل تحاول خلق جسور ما بين المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي والدول العربية دون حل القضية الفلسطينية وهو ما يعرف التعايش مع الاحتلال .

فما حدث يوم الجمعة الماضي بتاريخ 14 / شباط بمشاركة عدد من شخصيات فلسطينية ( وزراء سابقين، وبعض ورؤساء وأعضاء بلديات وأنديه وغيرهم بالإضافة شخصيات عن لجنة تواصل ) يؤكد على استمرار لذلك النهج والعقلية التي ادخلتنا في متاهة وظلمات أوسلو وأوصلتنا الى ما نحن علية في الفترة الحالية وفي اليوم الذي يليه قام محمود الهباش ( قاضي قضاة فلسطين ) باستقبال مجموعة من المستوطنين في سابقة خطيرة في مطعم في مدينة رام الله وتحدث امامهم بطريقة غير لائقة وقال انه ينوي تغير عقلية المجتمع الفلسطيني لتصبح عقلية ملائمة للسلام متجاهلا وجود الاحتلال ومتجاهلا توحش المجتمع الصهيوني نفسه والإجرام المستمر المعيق الاول للسلام، ومشوها للنضال الوطني الفلسطيني، ومتبنيا لرواية الصهيونية بشكل كامل.

ان عملية التطبيع في المرحلة الحالية لها مخاطرها على المستوى الوطني الفلسطيني فهي من ناحية تجعل المجتمع الدولي والعربي يرى أن الشعب الفلسطيني غير جاد في التخلص من الاحتلال الصهيوني ويضعف القوى التي تقف مع نضاله العادل وتعطي مبررا قويا لإقامة علاقات تطبيعه مع اسرائيل من قبل الدول العربية او بعض شعوبها الماضية في ركب التطبيع كما تمثل احباطا كبيرا لدى جماهير شعبنا والجماهير العربية التي تقف بجانبنا في مواجهة ألصفقة، كما ان الفلسفة التي تقوم عليها هذه اللقاءات في تحقيق اختراقات في المجتمع الاسرائيلي لم تحقق المرجو منها بل على العكس تماما فان المجتمع الصهيوني يتجه نحو اليمين واليمين الاكثر تطرفا حتى ان المعسكر المؤيد للسلام في تراجع مستمر لدرجة انه في وضع انهيار تام بالمعدل الذي كان علية في السابق بالإضافة ان عملية اللقاءات لم تقتصر ايضا على القوى التي تعلن انها ترغب في السلام مع اننا ضد اللقاء معها كون انها بحقيقة ممارستها على الارض ليست كذلك، فاللقاءات ايضا تمتد الى حركات وأحزاب متطرفة كاشاس والليكود ايضا.

وكذلك لم يتم تنفيذ الدعوة التي وجهت لزيارة غزة وبقي الانقسام الفلسطيني مستمرا دون العمل على اي خطوة عملية وبالعكس عادت الى الصدارة مرة اخرى الاتهامات ما بين الطرفين وتحميل كل طرف المسؤولية عن عدم التقدم في ملف المصالحة.



هنا لسنا بحاجة الى شرح اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في مقاومة الاحتلال وللأسف بدلا من التواصل مع شعبنا يجري التواصل مع المجتمع الاسرائيلي بما يسمى لجنة تواصل التي تستمر بالعمل مع المجتمع الصهيوني دون تحقيق اي مكاسب سياسية سوى لقاء وفتح العلاقات مع الكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات معه وما يحتوي ذلك على خطورة قمنا بتبيانها في هذا المقال.

اذا كان هناك ضرورة للجنة التواصل المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية فانه حان الوقت لتغير وظيفتها بشكل جذري لتكون موجهة الى الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بالداخل وجميع مناطق الشتات وقطاع غزة ايضا وكذلك الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الاخضر .

فمن جهة يكون عملها سياسي لتجميع شعبنا وطاقاته على مقاومة الصفقة بما تحمله من تهديد مباشر ليس فقط على مستوى القضية الفلسطينية انما على مستوى الفرد الفلسطيني حيث انها تقف في وجهة احلامه المتمثلة بالعودة الى الديار التي هجر منها قسرا.

وكذلك على المستوى الثقافي فان شعبنا الفلسطيني يعيش ضمن قوانين وثقافات مختلفة نتيجة انه يعيش في دول متعددة لها قوانين مختلفة ايضا حسب طبيعة الدولة التي يقيم فيها فان ذلك يكون في صلب عمل لجنة التواصل في المحافظة على الثقافة والهوية الفلسطينية.



واستنادا الى ما سبق وبناء على ما يحاول الامريكيون والحركة الصهيونية فرضه يجب ان نغير الاساليب السابقة التي نشأت من لحظة اتفاقيات اوسلو ... ليس ان مرحلة اوسلو كانت شهر عسل انما لان الامور الآن مكشوفة اكثر من اي وقت مضى والمخطط الصهيوني ماضٍ في التطبيق على الارض والخطوات العملية بحاجة الى خطوات عملية مقاومة لها دون ذلك فان الواقع الذي فرض علينا بإعلان الصفقة سيفرض علينا في تطبيقها خاصة ان رفض الاشياء فقط لا تعني شيئا، فرفض احتلال فلسطين عام 1948 لم يعني شيئا ولم يوقف المؤامرة التي تمت في حينه كما ان هذه الصفقة لم يتم اخذ الرأي الفلسطيني بها اذا ما اعتبرنا ان الصفقة قامت وبرمجت على اساس الرفض نفسه.