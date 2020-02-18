نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي بقيادات حماس في قطر

وطن: التقى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بقيادة حركة حماس في الخارج وهم، خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق وسامي خاطر، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحثوا الوحدة الوطنية الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، "جرى خلال المباحثات تبادل متعمق للآراء حول مسألة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وآفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانوني الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

(سبوتنيك)