وفاة مدير مستشفى "ووهان" بكورونا.. الوفيات وصلت 1868

وطن: لم يسلم مدير مستشفى كبير ورئيسي في مدينة وباء كورونا "ووهان" الصينية، من الإصابة ثم الوفاة بالفيروس القاتل.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني في خبر عاجل، إن "لو تشي مينغ، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانغ، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قالت، في وقت سابق، إن "عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ارتفع إلى 1868 في نهاية يوم الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق".

وذكرت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد زاد 93 حالة ليرتفع العدد إلى 1789 شخصا يوم الاثنين.

وأضافت اللجنة في موقعها الإلكتروني، أن عدد حالات الإصابة بكورونا داخل الإقليم، وهو بؤرة انتشار الفيروس، ارتفع 1807 حالات يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 59989.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، فقد تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.

(عربي 21)