مجلس طلبة جامعة الخليل يعلن تعليق شامل للدوام في الجامعة غدا، وإدارة الجامعة تؤكد أن الدوام طبيعي

الخليل- وطن: أعلن مجلس طلبة جامعة الخليل تعليق شامل للدوام غدا في كافة أروقة الجامعة، عقب حدوث إنفجار فيها اليوم، وإصابة عدد من الطلبة، فيما أكدت إدارة الجامعة ان الدوام غداً سيكون كالمعتاد.

وفي بيان له، قال مجلس الطلبة في جامعة الخليل "أعزائنا الطلبه متابعة لمجريات الأحداث وآخر المستجدات فيما يتعلق بحادثة الإنفجار داخل الجامعة،فإننا وبعد معاينة موقع الحادثة والحرم الجامعي فقد تبين لنا بأنها غير مؤهلة لإنتظام الدوام غدا".

وأضاف: ننتظر بيان توضيحيا ورسميا من الجهات المختصة ووقوف كافة جهات الإختصاص عند مسؤوليتها. وبناء على هذه المعطيات ولأن همنا الأول والأخير سلامتكم، يعلن مجلس إتحاد الطلبة في جامعة الخليل عن تعليق شامل للدوام غدا في كافة أروقة الجامعة".

من جانبها، أصدرت إدارة جامعة الخليل، بياناً توضيحياً حول الإنفجار الذي حدث في الجامعة اليوم، قالت فيه "إن خزان المياه الساخنة الخاص بوحدة التدفئة المركزية قد تعرض لخلل فني مما أدى لإنفجاره وإصابة عدد من الطلبة بجروح طفيفة وحالة من التدافع والهلع بين الطلبة وقد تم نقل جميع هذه الحالات الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم وغادر معظمها المستشفى بسلام.

وأضاف بيان الجامعة: حرصاً على سلامة الطلبة والعاملين فقد تم إخلاء الجامعة ثم باشرت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدفاع المدني والجهات المختصة.

وتابع البيان: تود إدارة الجامعة أن تطمئن وتهنىء الجميع بالسلامة، وأن تتقدم بالشكر والتقدير الى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية وإلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس الذين كانوا على تواصل دائم مع إدارة الجامعة. كما وتتقدم بالشكر أيضاً الى جميع الأجهزة الأمنية والمدنية وجميع أصدقاء الجامعة الذين حضروا الى الجامعة وعلى رأسهم عطوفة محافظ محافظ الخليل اللواء جبرين البكري والعقيد يزن بكر قائد الدفاع المدني في محافظة الخليل، وكذلك الى إدارات وطواقم مستشفيات الأهلي والميزان والهلال الأحمر الفلسطيني. والشكر موصول لجميع الذين تواصلوا مع الجامعة للإطمئنان عليها.

وأكدت إدارة الجامعة أن يوم غد الأربعاء الموافق 19/2/2020 هو يوم دوام طبيعي للعاملين والطلبة.

وفي ذات السياق، أفاد المستشفى الأهلي في الخليل، أن حالت المصابين في الانفجار، وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة، وقد غادر غالبيتهم المستشفى، فيما كانت إحدى الإصابات في العين وهي في حالة مستقرة.