"التربية" والأونروا تؤكدان على تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

وطن: أكدت وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية "الأونروا"، تعزيز التعاون المشترك بينهما لخدمة وحماية التعليم، والحفاظ على ديمومة المسيرة التعليمية في مدارس الوكالة التي تواجه عديد التحديات وخصوصا في هذه الظروف.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مع مديرة العمليات في الوكالة غوين لويس.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية هذه الشراكة البناءة بين "التربية" والوكالة، مشدداً على ضرورة مجابهة كافة التحديات التي تواجه مدارس الأونروا، مشيداً بالتعليم النوعي الذي تقدمه للطلبة في مدارسها.

بدورها، أشادت لويس بالجهود المبذولة من وزارة التربية، مؤكدة سعي الوكالة للعمل المتواصل بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بالرغم من التحديات الماثلة.