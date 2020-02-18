طولكرم: إصابات بالاختناق بمواجهات بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، يوم الثلاثاء، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب معبر الطيبة ومصانع "جيشوري" التابعة للاحتلال والمقامة على أراضي غرب طولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا بمسيرة سلمية منددة بـ"صفقة ترامب"، حيث أشعلوا الإطارات المطاطية، ورفعوا علم فلسطين على الأسلاك الشائكة قرب المعبر.