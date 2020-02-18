البنك الاسلامي العربي الأكثر نمواً بالأرباح للعام 2019

وطن: شهدت أرباح البنك الاسلامي العربي للعام 2019 نمواً جوهرياً وصل الى 27% مقارنةً مع نتائج العام 2018، حيث بلغت الأرباح الصافية أكثر من 9 ملايين دولار امريكي بعد الضريبة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات في السوق المحلي و خصوصا في القطاع المصرفي في فلسطين.

هذا و بلغت موجودات البنك أكثر من مليار و 271 مليون دولار امريكي، و تجازوت الودائع حاجز المليار دولار لتصل الى مليار و 23 مليون دولار امريكي تبعاً لاستراتيجية البنك في تعزيز الشمول المالي في فلسطين و لإطلاق خدمات مصرفية اسلامية الكترونية حديثة بالاضافة الى برنامج حساب التوفير، حيث كانت نسبة النمو 21% بالمقارنة مع نتائج العام 2018، ووصل اجمالي التمويلات في البنك الى 758 مليون دولار امريكي بعد ان كان 682 مليون في العام 2018 بنسبة نمو بلغت 11%، بالاضافة الى احتفاظ البنك بمخصصات/احتياطيات كافية بالتماشي مع المعيار المحاسبي الدولي IFRF9 و كذلك حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

و تعود هذه الانجازات و النمو المستمر للجهود المبذولة من قبل مجلس الادارة بوضعهم استراتيجيات تحاكي طبيعة العمل بالسوق الفلسطيني، بالاضافة للجهود المبذولة من قبل الادارة التنفيذية في البنك من خلال التخطيط الذكي باستحداث افضل لخدمات المصرفية للعملاء و التوجه نحو الصيرفة الرقمية الحديثة و مواكبة اسلوب الحياة المتطور للعملاء ليكون البنك الاسلامي العربي الخيار المصرفي الاول للجمهور الذي يقدم افضل الخدمات المصرفية الاسلامية.

بدوره، اوضح رئيس مجلس الادارة أ.د عاطف علاونة، أهمية الصيرفة الاسلامية و الازدهار الحاصل بهذا القطاع محلياً و عالمياً، مبيناً ان البنك الاسلامي العربي يسعى لريادة الصيرفة الاسلامية في فلسطين من خلال الانفراد بعدة خدمات مميزة و برامج غير مسبوقة فقد اطلق البنك جزءاً منها في العام 2019 و سيتم اطلاق جزء آخر خلال العام 2020 و التي من شانها الارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنك و الجمهور ككل.

من جانبه، أكد المدير العام للبنك هاني ناصر، على استمرارية العمل و السعي نحو النهوض بقطاع الصيرفة الاسلامية في فلسطين، و الاستمرار باستراتيجية التوسع و الانتشار للبنك حيث بلغت فروع و مكاتب البنك الاسلامي العربي 27 فرعاً و مكتباً في العام 2019 بما يشمل الفرع المتنقل (بنكي ع الطريق) و المكتب التمثيلي في الامارات العربية المتحدة (دبي)، واشار ان البنك الاسلامي العربي سيكون له تواجد بالقدس خلال العام 2020 ، بالاضافة الى مناطق اخرى جديدة منها منطقة الحاووز بمحافظة الخليل و نعلين و غيرها من المناطق.

وأخيرا ثمن ناصر جهود موظفي البنك الرائعة، و اعتبر أن هذه الانجازات تمت بفضل جهودهم المشتركة و عملهم بروح الفريق الواحد.