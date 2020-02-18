صحيفة: زيارة الوفد الأمني المصري الأسبوع الماضي جاء لمنع "إسرائيل" اغتيال قائدين في حماس

وطن: أفادت صحيفة قطرية، يوم الثلاثاء، ان الوفد المصري الأمني، الذي وصل الأسبوع الماضي الى دولة الاحتلال وقطاع غزة جاء لمنع الاحتلال من "اغتيال اثنين من قادة حماس، يعارضان اتفاق التهدئة في صيغته الحالية" ووفقا للتقرير فان أحد أهداف إسرائيل كان قائد حماس في غزة يحيى السنوار.

بالإضافة الى السنوار، قالت المصادر لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، إن إسرائيل كانت تنوي أيضا اغتيال مروان عيسى، الذي يعتبر القائد الفعلي "للقسام" الجناح العسكري لحركة حماس، وأحد أكبر المؤيدين للسنوا. وقالت المصادر ان إسرائيل تعتبر ان الاثنين يتحملون المسؤولية عن التصعيد مع غزة، وبالتالي ارادت اغتيالهم.

وقالت المصادر، ان الوفد وصل الى "إسرائيل"، واجتمعت مع المسؤولين الأمنيين قبل دخولها الى غزة، وذلك حتى تحذر من مغبة اغتيال الاثنين. ووفقا للتقرير، فان "الأجهزة الأمنية الاسرائيلية استخفت من حدة تداعيات اغتيال السنوار وعيسى مرجعين ذلك لما حدث من ردة فعل بعد اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا".

يذكر أنّ الوفد الأمني المصري كان غادر غزة الأسبوع الماضي بعد زيارة للقطاع استغرقت ساعات، أكد خلالها لقيادة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة لتجنب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في القطاع.