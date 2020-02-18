نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

وطن: جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساحات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وذلك بهدف ربط مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل" ببعضهما.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن جرافات الاحتلال تعمل منذ ساعات الصباح، على تجريف أراضي تعود ملكيتها لمواطنين من قرية جالود، بهدف ربط المستوطنتين المذكورتين ببعضهما.

وأضاف أن أعمال توسعة أخرى تشهدها البؤرة الاستيطانية "يش كودش"، المقامة على أراضي المواطنين في قرى جالود، وقريوت، وتلفيت.