الطيبي يمزق "صفقة القرن" في الكنيست

وطن: بادر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، خلال خطابه في الكنيست الى تمزيق خارطة “صفقة القرن” وداسها تحت قدميه وقال إن هذا مصيرها قبل أن يتطرق الى حملة التحريض التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد القائمة المشتركة وضد فلسطينيي الداخل.

وقال الطيبي في خطابه "“على مدار الحملات الانتخابية السابقة تعرضنا من قِبل رئيس الحكومة المتورط في قضايا الفساد والرشوة بنيامين نتنياهو لحملات تحريض. نتنياهو ذاته الذي قال "العرب يهرولون الى صناديق الاقتراع" ونتنياهو الذي نشر على صفحته في الفيسبوك بأن "العرب مخربون ويريدون قتل أطفال اليهود" ونتنياهو ذاته الذي يحرض ضد القائمة المشتركة وضدي شخصيا في كل مكان ومن على كل منبر فعندما يحرض ضد احمد الطيبي هو يقصد التحريض على احمد العربي و ضد العرب في البلاد وليس ضد شخص احمد الطيبي فقط".

واعتبر الطيبي أن ازدياد الدعم للقائمة المشتركة بات يخيف نتنياهو الذي يعرف جيدا أن كل مقعد اضافي للقائمة المشتركة هو مسمار آخر في نعش حكمه ودفعة اخرى له نحو بيته او بيت خالته (السجن) لافتا الى أنه من هذا المنطلق فإنه يقوم بالتحريض الخطير ضد أقلية عربية فلسطينية في داخل دولة اسرائيل ويحاول نزع الشرعية عنهم كـ مواطنين “. وأكد الطيبي أن الرد على تحريض نتنياهو يكون بتكثيف الجهود من أجل تحقيق اكبر انجاز للقائمة المشتركة، القائمة التي تمثل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وتتابع قضاياهم وتحمل همومهم وتطرحها هنا في البرلمان وفي الميدان ومن على كل المنابر. وأضاف ” القائمة المشتركة التي تواجه السياسيات والقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل وممارسات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

ووجه الطيبي كلامه لرئيس حزب "ازرق ابيض" بيني غانتس الذي تواجد في جلسة الهيئة العامة، قائلا: "لقد ارتكبتَ خطأ جسيما لدعمك وتبنيك لـ “صفقة القرن ” وتأخرت في اصدار رد منك لمدة اسبوعين حول البند المتعلق بترحيل منطقة المثلث".

وقال إن سكان المثلث هم أصحاب البلد الأصليّين، لم يأتوا الى البلاد، لا بالطائرات ولا بالسفن، ولن يتمكن أحد من سلبهم حقوقهم وهم ليسوا احجار شطرنج في يد الرجل المهووس الجالس في البيت الأبيض، دونالد ترامب، أو في يد المتهم بالرشوة والفساد بنيامين نتنياهو وتابع ” نرفض صفقة القرن وما جاء فيها. لن نقبل الا بالقدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية ومن يملك حق تقرير المصير هم الفلسطينيون وليس ترامب واتباعه. في البلاد أحزاب يمينية متطرفة تحكم البلاد منذ سنوات عديدة وتعادينا”. وخلص الطيبي للقول مخاطبا رئيس المعارضة بيني غانتس والمتطلع لرئاسة الحكومة إن من يتجاهل القائمة المشتركة اليوم سنتجاهله اليوم وغدا.

هذا وقام الطيبي في نهاية خطابه بتمزيق خارطة" صفقة القرن " والدوس عليها من على منصة الكنيست قائلا: "مصير هذه الصفقة هو تحت الاقدام نعم تحت الاقدام".