اصابات بانفجار نظام التدفئة المركزية في جامعة الخليل

وطن: أصيب عدداً من الطلبة يوم الثلاثاء، جراء انفجار خزان تدفئة في كلية الشريعة بجامعة الخليل، بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، وقوع عدد من الإصابات داخل الحرم الجامعي لجامعة الخليل ظهر اليوم الإثنين، نتيجة انفجار مولد لنظام التدفئة المركزية.

وقال، إن الإصابات تراوحت بين متوسطة وطفيفة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغا وصل جهاز الشرطة عن وقوع انفجار في نظام التدفئة بجامعة الخليل، حيث تم إبلاغ الإسعاف والدفاع المدني وتحريك قوة للمكان.

وأكد، انه تم إغلاق منطقة الحدق وتسهيل حركة الطواقم المختصة في المكان، كما وتم إخلاء الجامعة.