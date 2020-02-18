الاحتلال يعتقل موظفين من لجنة الإعمار بالأقصى

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء موظفين من لجنة الإعمار بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت مدير الاعمار في المسجد الأقصى بسام الحلاق والموظف كايد جابر من ساحات المسجد.

وفي السياق، اقتحم 54 مستوطنًا متطرفًا صباحًا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتخلل الاقتحام، محاولات لأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط تضييق وإجراءات مشددة على المصلين أثناء دخولهم للمسجد.