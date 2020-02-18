أوروبا تؤجل النظر بـ"صفقة القرن" إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

وطن: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه سيناقش "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ بعد انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي المقررة في 2 آذار/ مارس المقبل.

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل عقب جلسة مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إننا "تبادلنا الآراء حول الشرق الأوسط، وخاصة في ضوء المقترحات الأمريكية"، مضيفا أننا "ناقشنا كيفية إطلاق العملية السياسية بنجاح، وكيفية حماية المعايير المتفق عليها دوليا والقانون الدولي".

وأشار بوريل إلى أن "بعض الوزراء طلبوا إدراج القضية في جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي القادم مع بعض القرارات"، مؤكدا أنه "سيتم تفعيل ذلك بعد الانتخابات الإسرائيلية".

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن "الاتحاد الأوروبي فشل في التوصل إلى اتفاق بخصوص رده السياسي على صفقة القرن، بسبب معارضة اثنتين من الدول الأعضاء فيه، وهما المجر والتشيك".

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن "وزراء الخارجية الأوروبيين قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل الليلة الماضية، أن يتم تأجيل مناقشة احتمال إطلاق مبادرة سياسية جديدة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى نهاية الشهر المقبل".