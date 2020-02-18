"الشاباك" استخدم أساليب تعذيب ضد الأسير سامر العربيد لم يستخدمها منذ سنوات طويلة

وطن: كشف جهاز الشاباك "الاسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 18/2/2020 عن تفاصيل التحقيق الذي مورس قبل عدة أشهر وتم على إثره نقل الأسير سامر العربيد إلى المستشفى في حالة الخطر الشديد، ذلك بعد خضوعه لتحقيق استمر 12 ساعة متواصلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية انه وبعد 12 ساعة من جلسة التحقيق، خرج العربيد في وضع صحي خطر، مع شكوك بنوبة قلبية، وكسور في الأضلاع، وكدمات في الأطراف، الرقبة والصدر، قضى في المستشفى أسبوعين، ودخل المستشفى فاقدا الوعي، ومع صحوته من الغيبوبة انتظره محققو الشاباك في غرفته في المستشفى.

وبيّن الشاباك "ان أساليب التحقيق التي استخدمت في التحقيق مع الأسير سامر العربيد ربما لم يستخدمها الجهاز منذ سنوات طويلة".