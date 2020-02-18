السعودية تدعو إلى إجراء محادثات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وطن: دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى إجراء محادثات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول حل نزاع الشرق الأوسط.

وقال الوزير: “سيكون أمرا جيدا إذا بدأت محادثات”، مضيفا أنه بهذه الطريقة يمكن تحقيق السلام.

ورحب الأمير فيصل على نحو مبدئي بطرح الولايات المتحدة لخطة لحل نزاع الشرق الأوسط، وقال: “من ناحية المبدأ ندعم أي جهد يحاول العثور على طريق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفا في المقابل أنه يتعين على الفلسطينيين أنفسهم أن يقولوا ما إذا كان من الممكن أن تكون هذه الخطة أساسا لمحادثات، وقال: “في النهاية يتعين على الفلسطينيين أن يقرروا ما بإمكانهم قبوله. ونحن سندعمهم”.

يُذكر أن الفلسطينيين رفضوا بالفعل الخطة المثيرة للجدل التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية كانون ثاني/ يناير الماضي في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتسمح الخطة لإسرائيل بضم وادي الأردن ومستوطنات، وتربط قيام دولة للفلسطينيين بشروط قاسية وتقضي على حلم الفلسطينيين بعاصمة في القدس الشرقية التاريخية.

ورغم أن السعودية وإسرائيل لا تقيمان أي علاقات دبلوماسية بينهما، أكد نتنياهو أكثر من مرة أن هناك تقارب بين إسرائيل وعدة دول عربية خلف الكواليس.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والسعودية حليفتان وثيقتان للولايات المتحدة ومعاديتان لإيران.

الالمانية