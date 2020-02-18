كوربين ينتقد تأييد جونسون لـ"صفقة القرن" الأمريكية

وطن: انتقد زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، بسبب تأييده لخطة التسوية الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وقال كوربين في تغريدة بموقع "تويتر" إن "الفلسطينيين رفضوا الخطة الأمريكية بالإجماع"، مؤكدا أن "رسالة جونسون تتعارض مع مواقف حكومة المملكة المتحدة".

وشدد كوربين على أنه "لا يمكن لرئيس الوزراء أن يدعي بجدية أن خطة ترامب توفر طريقا لمحادثات سلام حقيقية"، على حد قوله.

يذكر أن جونسون هاتف مطلع الشهر الجاري رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وأبدى دعمه لخطة ترامب، وذلك بعد وقت قصير من اتصاله بالأخير وتأكيده أن "الاقتراح الأمريكي يمكن أن يكون خطوة إيجابية للأمام".

لكن موقف جونسون قابله رفض عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني، ووقع نحو 133 نائبا رسالة، طالبوا فيها رئيس الوزراء البريطاني برفض ما تسمى "صفقة القرن"