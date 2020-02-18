حصيلة وفيات "كورونا" في الصين تتجاوز الـ 1800 شخص وأكثر من 72 ألف إصابة

وطن: كشفت أرقام رسمية نشرت اليوم أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت الالف وثمانمائة شخص في الصين، بعد وفاة ثلاثة وتسعين شخصا في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي هذا الوباء.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني عن وفاة مدير مستشفى رئيسي في مدينة ووهان اليوم بسبب إصابته بالفيروس.

ويصل العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس الفتاك إلى قرابة اثنين وسبعين الفا وخمسمائة شخص.

وتعتبر السلطات الصينية أنّ انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أنّ أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوماً تلو آخر، غير أنّ مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس حذر من الإفراط بالتفاؤل. وقال انه من المبكر جداً التأكيد أن التراجع سيستمر، مضيفاً أنّ كل السيناريوات لا تزال واردة.