بكين: أمريكا هي الدولة التي تقوم بالتجسس الأكبر في الفضاء السيبراني

وطن: قال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الحقائق أثبتت مرة أُخرى أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تقوم بالتجسس الأكبر في الفضاء السيبراني، وحث الولايات المتحدة على توضيح بعض الشؤون ذات الصلة للمجتمع الدولي.

وأظهرت تقارير أنه منذ الحرب الباردة وحتى الألفية الجديدة استخدمت الاستخبارات الأمريكية أجهزة تشفير للشركة السويسرية "كريبتو إيه جي" للتجسس على دول أخرى، بينما جمعت ملايين الدولارات.

ووفقاً للتقارير، قامت الشركة ببيع هذه الأجهزة إلى حكومات وشركات أجنبية وتم تشفير الأجهزة ولكن الاستخبارات الأمريكية تلاعبت بالأجهزة بحيث تستطيع فك الرموز واعتراض ألاف الرسائل من أكثر من 120 حكومة في العالم.

وقال قنغ في بيان صحافي إلكتروني: إن الحكومة الأمريكية والإدارات ذات الصلة نفذوا عمليات واسعة النطاق ومنظمة وعشوائية للسرقة والمراقبة والتجسس في الفضاء السيبراني ضد حكومات وشركات وأفراد أجانب ، وهذه "حقيقة يعرفها الجميع جيدا".