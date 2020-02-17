حزب الشعب يقوم بزيارة تضامنية لسفارة جمهوريه الصين الشعبيه لدى فلسطين

رام الله- وطن: قام وفد من حزب الشعب الفلسطيني برئاسة الأمين العام بسام الصالحي، بزيارة تضامنية لسفارة جمهوريه الصين الشعبيه لدى دولة فلسطين، حيث أعرب الأمين العام عن التضامن المطلق لحزب الشعب وأبناء الشعب الفلسطيني مع الشعب والقيادة الصينيه ودعمهم الكامل لجهودهم في مواجهه انتشار فايروس "كورونا".

كما ثمن الوفد الجهود الكبيرة الذي تبذلها الصين في مواجهه هذا الوباء الذي يعتبر ليس تهديداَ فقط للصين، بل للبشرية جمعاء، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الفيروس.

من جهته قدم سعادة السفير الصيني شرحاَ مفصلاَ للوضع الراهن في الصين، والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلاده والجهود المبذولة في مجال ابتكار الطرق والأدوية للقضاء على هذا الفيروس. وخلال اللقاء شكر السفير بشكل خاص الشعب الفلسطيني بأحزابه وقيادته على موقفهم المساند للشعب الصيني في هذه المحنة التي يوجهها.

كما أكد السفير على شكر بلاده لكافة الدول والمنظمات الدوليه التي تعاونت وتتعاون في مواجه هذا الفيروس الذي يشكل تهديداَ لكافه الدول.

شارك في الزيارة من قبل حزب الشعب الرفيقين الدكتور عقل طقز منسق العلاقات الدوليه ومحمد جعوان القيادي بالحزب.