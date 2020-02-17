موقف مجلس بلدي البيرة من مشاركة عضوه منيف طريش في لقاء مع وفد إسرائيلي بـ"تل أبيب" يثير انتقادات واسعة

عزام اسماعيل لوطن: مشاركة منيف طريش شخصية ونحن ضد التطبيع

جعفر الطويل لوطن: موقف البلدية ضعيف وهزيل ومن يتخذ موقفا لا يقبل به الشعب عليه أن يقدم استقالته من موقعه

وطن: قال مجلس بلدي البيرة، الإثنين، إنه لم يكلف أيا من أعضائه بالمشاركة في اجتماع مع وفد إسرائيلي، وأن مشاركة أحد أعضائه كانت بمبادرة شخصية منه وأنه لا يمثل إلا نفسه.

وفي بيان له، قال مجلس البلدية، إنه يرفض كافة أشكال التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي ومتمسك بالثوابت الفلسطينية التي أقرتها منظمة التحرير.

وبين رئيس البلدية عزام اسماعيل لوطن، أن البيان صدر عقب اجتماع المجلس البلدي اليوم الإثنين، وموقف المجلس واضح أن المشاركة شخصية.

وأضاف "اكدنا أننا ضد التطبيع وتمسكنا بالثوابت الفلسطينية، وتم الاتفاق على ذلك من أغلبية الأعضاء في المجلس البلدي".

وشدد على أن البلدية لم تكلف اي عضو بالمشاركة في الاجتماع في تل أبيب.

وحول سؤال وطن، حول المطالبات بفصل "طريش" من عضوية مجلس البلدية، قال اسماعيل " هذا القرار يتعلق بالمجلس البلدي ومنوط بموقفه من ذلك".

وأثار بيان مجلس بلدي البيرة من مشاركة عضوه منيف طريش، في اللقاء بتل أبيب، انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بوصفه بالبيان الضعيف، إلى جانب مطالبات بإقالة "طريش".

وقالت رلى أبو دحو، في تعليقها على بيان البلدية على فيسبوك "التطبيع خيانه وليس مسألة شخصية بل هو مسألة وطنية وتمس الجميع وأولهم الشهداء والأسرى وهذا تبرير فاضي وسخيف وتشريع للتطبيع المطلوب اقالته من البلدية والا انتم".

وكتب أشرف البرغوثي "لا يكفي الاعتذار اذا ظل على رأس عمله فانتم مشتركون بالجرم".

بينما قالت نداء قطامش "بلدية البيرة الكرام انتم مؤسسة وطنية تم انتخاب اعضاءها من قبل المواطن الذي يرفض التطبيع بكل اشكاله. ومشاركة احد اعضاءكم بهذا الاجتماع مهين لنا وتوجب عليكم اقالته لانه لا يمثل نفسه ابدا طالما هو عضو بمؤسسة مجتمعية. هو يمثل نفسه في حالة عدم عضويته باي مؤسسة لذلك الأجدر بكم اقالته رفضا للتطبيع. وتطبيق موقفكم برفض التطبيع".

فيما كتب محمد عبد ربه "كالنعامة تدفن رأسها في الرمال..بيانكم لا يعفيكم من المسؤولية إن لم تتم إقالته".

بدوره، قال جعفر الطويل، عضو مجلس بلدي البيرة لوطن، إن بيان البلدية ضعيف وهزيل ولا يرتقي لمستوى مشاعر جماهير شعبنا الرافضة للتطبيع.

وأضاف "لا يرتقي لمستوى ما تعرض له هذا الشعب من خنجر وهو يتصدى لصفقة القرن".

وأكد الطويل أنه كان الأجدر ان يكون البيان واضحا متوافقا مع ارادة شعبنا، وانه لا يمكن تبرير التطبيع على أنه موقف شخصي.

وأردف "سواء تطبيع شخصي أو مؤسساتي فهو مرفوض، وهناك قضايا مصيرية وطنية يجب تعميم المواقف بما ينسجم مع الموقف الوطني".

وتابع الطويل "البلديات كان لها دور مشرف في السبعينيات، وتصدت لأبشع المؤامرات التي حاولت فرض ممثل بديل عن منظمة التحرير".

وأضاف "دور البلديات يجب أن يبقى حاضرا وأن تنتبه جيدا لأي محاولة تمهد لخلق قيادات بديلة".

وقال الطويل إن من يتخذ موقفا يجب أن يكون على قدر المسؤولية، وإن من يتخذ أي موقف لا يقبل به الشعب، عليه أن يقدم استقالته من موقعه على الفور".

وفي وقت سابق اليوم، كتب عضو مجلس بلدي البيرة منيف طريش، الذي شارك في اللقاء في "تل أبيب"، على صفحته عبر "فيسبوك" "أود ان اوضح لجميع الاصدقاء وغير الأصدقاء، بأنني عضو في لجنة التواصل والتي تعمل بقرار من اللجنة المركزية في حركة فتح".

وأضاف "إن مشاركتي في هذه اللجنة هو بصفتي الشخصية وليس بصفتي التمثيلية في اي مؤسسة، وإنني مؤمن بعمل اللجنة التي تعمل بتوجيه من القيادة السياسية الفلسطينية".