مجلس بلدية البيرة: نرفض كل اشكال التطبيع ولم نكلف أيا من أعضائنا بالمشاركة في اجتماع مع وفد إسرائيلي

وطن: قال مجلس بلدية البيرة إنه لم يكلف أيا من أعضائه بالمشاركة في اجتماع مع وفد إسرائيلي، وأن مشاركة أحد أعضائه كانت بمبادرة شخصية منه وأنه لا يمثل إلا نفسه.

وأضاف المجلس في بيان مقتضب له، إن "مجلس بلدية البيرة يرفض كافة أشكال التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي ومتمسك بالثوابت الفلسطينية التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس".

وشاركت شخصيات فلسطينية في لقاء تطبيعي في تل أبيب، الجمعة الماضي، من بينهم عضو مجلس بلدية البيرة منيف طريش، ما أثار موجهة استنكار ورفض واسعة في صفوف الشعب الفلسطيني.