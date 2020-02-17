مسرح الطنطورة ممنوع في المدارس الحكومية.. ومديره يسأل عبر وطن: لا يريدون دعمنا، إلى أين نذهب؟!

وطن: اشتكى مدير مسرح الطنطورة من وقف وزارة التربية والتعليم عروضه المسرحية في المدارس الحكومية دون سابق إنذار.

وقال مدير مسرح الطنطورة نضال الخطيب لـوطن، إنه يقدم عروضا مسرحية في المدارس الخاصة ومدارس الأونروا منذ 25 عاماً، وقد بدأ تقديم تلك العروض في المدارس الحكومية في عام 2012، مقابل مبلغ رمزي يدفعه الطلبة قيمته خمسة شواقل للطالب الواحد، فيما يتم إعفاء أبناء الأسرى والشهداء وغير المقتدرين من دفع قيمة تذكرة العرض.

وأضاف أنه رفض تقديم العروض بدعم من المؤسسات الدولية، حتى يحافظ على رسالته الوطنية في العروض، ويبقي مجزرة الطنطورة في أذهان الطلبة والأجيال اللاحقة، ويقدم لغة ومحتوى وأداء وطنيا بامتياز.

وأوضح أنه خلال الفترة القليلة الماضية تلقى كتابا من وزارة التربية بوقف العروض المسرحية في المدارس دون سابق انذار ودون توضيح الأسباب.

وأشار الخطيب إلى أنه خلال فترة إضراب المعلمين، تم توقيفه عن العروض في المدارس الحكومية بشكل كيدي بسبب انحيازه للمعلمين ومطالبهم، مما دفعه لتقديم عروضه خارج المدارس في المساجد والمنازل.

وطالب وزارة التربية بالسماح للممثلين بتقديم "الأعمال المسرحية المحترفة والمدروسة والثورية والوطنية لأن أبنائنا بحاجة لتعزيز الانتماء الوطني".

وقال الخطيب يجب تسهيل مهمتنا، فذلك يعزز الانتماء الوطني ويعمل على تشغيل الفنانين. مضيفا: لا يريدون دعمنا، إلى أين نذهب؟

كما طالب تشكيل لجنة من خبراء ومن وزارتي التربية والثقافة والجامعات، وشعراء وموسيقيين، لدراسة العروض المسرحية ومحتواها.

وقال الخطيب إن عدم السماح بعرض الطنطورة في المدارس الحكومية هو بمثابة مذبحة ثالثة بعد المجزرة الحقيقة التي حصلت ونسيانها الذي يعتبر مذبحة ثانية.

وتواصلت وطن، مع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور للتعليق على الموضوع، والذي أكد أنه سيكون لديه رد على ذلك غداً.