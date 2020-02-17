اشتية يدعو البرلمانات الأوروبية للضغط من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطن: قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، "إن الخريطة الواردة في خطة الرئيس الأمريكي ترامب كارثية إذ تعكس دولة فلسطينية مقطعة الأوصال تربط بينها أنفاق او جسور بإمكان إسرائيل إغلاقها متى شاءت".

واستقبل رئيس الوزراء، الاثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من برلمانيين بريطانيين من حزب المحافظين على رأسهم رئيس لجنة الدفاع في البرلمان توبياس إلوود، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية.

ودعا اشتية برلمان المملكة المتحدة والبرلمانات الأوروبية التي صوتت من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الضغط على حكوماتها لتنفيذ الاعتراف، من أجل حماية حل الدولتين والوقوف إلى جانب العدالة للشعب الفلسطيني في ظل التهديد الذي تمثله خطة ترامب للقانون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء أن "هناك ضرورة لوجود رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام، بعد أن فقدت الولايات المتحدة دورها كوسيط نزيه للعملية السلمية، ومرجعية وفق القوانين والشرعية الدولية، ضمن اطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية".