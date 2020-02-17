دعوة علنيّة للقاء تطبيعي و"صُلحة"بين إسرائيليين وفلسطينيين على أنغام الموسيقى بفندق في "بيت جالا"

رام الله-وطن: يبدو أن قطار التطبيع الذي ينتقده المستوى الرسمي الفلسطيني بين دول عربية وإسرائيل، قد داهم مناطق الضفة الغربية، وصار علانية، يقلق بصفيره جميع النيام.

وهذه المرّة، وبعد الإعلان عن صفقة القرن التصفوية، صارت لقاءات التطبيع تتم بشكل علني، ويوزع لها دعوات مروّسة بأرقام هواتف وعناوين، مثلما حدث في في فندق "إفرست" بمدينة بيت جالا. حيث تم نشر دعوة رسمية برعاية جمعية "صُلحة" الإسرائيلية للقاء بين فلسطينيين وإسرائيليين "من أجل بناء التضامن"، بحسب ما تنشر الجمعية على موقعها الالكتروني باللغة العربية.

أما الدعوة للقاء التطبيعي، الذي كان مقرراً يوم الخميس القادم 20 فبراير، فتضم "دوائر إصغاء ووجبة طعام وموسيقى"، ولكن اللقاء هذه المرّة تم إلغاؤه، خشية تدخل فلسطينيين مناهضين للتطبيع مع الاحتلال.

ولكن وطن علمت من مصادر خاصة، أن جمعية "صُلحة" التي تنشط منذ 20 عاماً، عقدت عشرات اللقاءات التطبيعية بين فلسطينيين وإسرائيليين، في العديد من مناطق الضفة الغربية، خاصة في منطقة أريحا، مثلما يظهر في الفيديو التالي الذي نشرته جمعية "صلحة".

المصادر أكدّت لـوطن، أن معظم تلك اللقاءات كانت بتسهيلات من ما يسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، الأمر الذي اقتضى زيارة مسؤول الجمعية الإسرائيلية المدعو "يؤاف" لمدينة رام الله، لأخذ الموافقة والتسهيلات الرسمية من المكتب.

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أمر الإلغاء، جاء هذه المرة من قبل الجمعية، حسبما أكدّت إدارة فندق "إفرست" لوطن، بينما إدارة الفندق ظلت مصممة على موقفها لاستضافة اللقاء التطبيعي "عادي إحنا ما عنا مشكلة.. هم ألغوا اللقاء"!، هكذا تحدث صوت من إدارة الفندق بكل ثقة!