" شارك" يعقد لقاءً تفاعلي لتشجيع الشبان والشابات للالتحاق في الحركه العماليه والنقابيه وزيادة وعيهم بحقوقهم المكفولة بالقانون

رام الله- وطن : حث قانونيون وحقوقيون، الشباب والشابات للالتحاق في الحركه العماليه والنقابيه في فلسطين، لزيادة وعيهم بالحقوق التي يكفلها القانون وإحاطتهم بالإجراءات والمعلومات التي يمكنهم استخدامها في حال تعرضهم لمواقف قد تشكل انتهاكا لحقوقهم.

جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي الذي نظمه اليوم منتدى شارك الشبابي ومركز التضامن في رام الله، حول حقوق النساء العاملات وتشجيعهن للإنضمام للنقابات العمالية من خلال اطار مجتمعي ونقابي وقانوني بمشاركة المحامي صلاح الدين موسى، والفئات المستهدفة من الشباب المقبل على التخرج والخريجين الجامعيين والعاملين في قطاعات مختلفة، وممثلين من القطاعين العام والمهني بهدف توعيتهم بقانون العمل والتعديلات التي حصلت عليه.

وطالب المشاركون بتأسيس نقابات للاشخاص الذين يعملون بالقطاع الالكتروني لا سيما معدي التطبيقات والصفحات والبرامج الالكترونية ومطوريها والمستخدمين لشبكة الانترنت للترويج، وضرورة اعداد قوانين لحماية وصون حقوق عمال هذا القطاع.

ويأتي هذا اللقاء الذي وصف بالتشاوري والتفاعلي وغير التقليدي من خلال طرح اسئلة والعاب تعليمية، ضمن إطار تمكين الشباب للدفاع عن الحريات النقابيه وحق التنظيم النقابي، وذلك استكمالا لجهود "شارك" في تمكين الشباب من خلال برنامج "تميز" الذي يتم فيه اعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل عن طريق تنمية وتطوير مهاراتهم التقنية والحياتية التي يحتاجها سوق العمل وحل المشكلات من خلال زيادة وعيهم بحقوق العمل عبر الالتحاق بالحركة النقابية العمالية في فلسطين.

ويرى مدير العمليات في منتدى شارك عادل سباعنة ان هذا العمل بين منتدى شارك و مركز التضامن، يعكس حقيقة علاقة الشراكه والتعاون الاستراتيجي، وقال:"حيث نقوم بتنفيذ نشاطات وورش عمل سنويا بضمنها ورشة اليوم وهي الرابعة في سلسلة ورشات العمل التي تهدف الى رفع نسبة الالتحاق الشباب في النقابات العمالية خاصة من العمال والعاملات الملتحقين حديثا في سوق العمل والذين لم تتح لهم الفرصة بعد للتواصل مع النقابات القطاعيه المختلفه".

بدوره ركز المحامي صلاح الدين موسى، في مداخلته على أهم التشريعات العمالية وحقوق المرأة العاملة من خلال طرح حق النساء العاملات في تعديل قانون العمل، والإنتهاكات في أجور النساء العاملات.

كما بحث موسى، مع المشاركون والمشاركات في الورشة قانون الحق في تأسيس النقابات، قانون الضمان الإجتماعي، حقوق النساء العاملات، تعديل قانون العمل، انتهاكات خاصة في أجور النساء العاملات، واهم القوانين الي اصدرتها منظمة العمل الدولية، وأدوارها.

وقال موسى:" نتطلع لأن يكون للشباب صوتا واضحا داخل عملهم، من خلال النقابات وحماية حقوقهم بالقانون من خلال تشجعهم للالتحاث بالنقابات العمالية وحثهم من اجل ان يكون لهم دورا فاعلا فيها، وبما يخدم ويحقق اهداف"شارك" بدمج الشباب في سوق العمل ورفع وعيهم فيه واستكمالا للبرامج الاخرى.

أما مديرة مركز التضامن العالمي في فلسطين عبلة مسروجي، فشددت على اهمية الاجسام النقابية وانضمام الفتيات للنقابات ومشاركتهن في قيادتها، كما واكدت على اهمية الوعي بالامور النقابية والحقوق الخاصة فيهن كفتيات في سوق العمل.