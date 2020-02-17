جيش الاحتلال يزعم العثور على جثة منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله

وطن: زعم جيش الاحتلال بأن قواته عثرت اليوم الإثنين، على جثة شاب فلسطيني يشتبه في تنفيذه عملية إطلاق نار في الضفة الغربية في السادس من شهر شباط/ فبراير الجاري.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له، اليوم الإثنين، بأن قواته عثرت على جثة شاب يشتبه في تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي غربي رام الله، والتي أدت إلى إصابة جندي بجروح، وذلك في السادس من الشهر الجاري.

وأضاف أن القوات عثرت عليه في "منطقة واعرة داخل وادي، وبجانبه سلاح من نوع M16 ومسدس"، بحسب زعم الجيش.

لكن بيان الجيش لم يذكر أي تفاصيل حول المكان الذي تم إيجاد جثة الشاب فيه، كما أنه لم ينشر هويته.

وقام جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية بعمليات مداهمة واقتحامات وتفتيش لعدة مناطق في شمال وغرب رام الله.

وأصيب جندي للاحتلال بجروح وصفت بالطفيفة، في عملية إطلاق نار، وقعت بعد ظهر يوم الخميس، في السادس من شباط/ فبراير الماضي، قرب موقع عسكري تابع لقوات الاحتلال غربي رام الله في الضفة الغربية.