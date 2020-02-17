استطلاع لوطن: 62% يعتقدون ان فتح وحماس غير جادتين في انهاء الانقسام لمواجهة صفقة القرن

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته وطن ان الغالبية من المستطلعين يعتقدون ان طرفي الانقسام وهما حركتي "فتح" و"حماس" غير جادتين هذه المرة في انهاء الانقسام من اجل التفرغ لمواجهة "صفقة القرن".

ووجهت "وطن"، لقرائها السؤال التالي في 30 كانون ثاني/يناير: هل تعتقد ان طرفي الانقسام "فتح" و"حماس " جادتين هذه المرة في انهاء الانقسام من اجل التفرغ لمواجهة خطة "صفقة القرن "؟ حيث شارك في الاستطلاع 2500 شخص.

وقال 62% من المستطلعين انهم لا يعتقدون ان طرفي الانقسام "فتح" و"حماس"، جادتين في انهاء الانقسام، بينما قال 38% من المستطلعين ان الحركتين جادتين هذه المرة في انهاء الانقسام.

وشهد ملف المصالحة حراكا في الايام الاخيرة، عقب اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تفاصيل "صفقة القرن"، تمثلت بمشاركة جركة "حماس" في اجتماع القيادة الذي دعا اليه وترأسه الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، كما اجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع الرئيس عباس لتنسيق المواقف بشأن مواجهة "صفقة القرن".

كما قرر الرئيس ارسال وفد من فصائل منظمة التحرير الى قطاع غزة من اجل اجراء مشاورات مع الفصائل، وعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس من اجل انهاء الانقسام، الامر الذي قد يمهد لزيارة الرئيس عباس الى غزة.

وزار عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، واسماعيل جبر قبل يومين قطاع غزة للقاء قيادة حركة فتح في القطاع، والاجتماع مع الفصائل الفلسطينية، لكن الوفد فشل في عقد اي لقاءات مع حماس للترتيب لزيارة وفد لمنظمة.