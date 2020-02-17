هند خوري تنفي عبر "وطن" مشاركتها في اللقاء التطبيعي بتل أبيب

رام الله-وطن: نفت سفيرة فلسطين السابقة في فرنسا، هند خوري، مشاركتها في اللقاء الذي عقد الجمعة، بين شخصيات فلسطينية وإسرائيلية، في "تل أبيب".

وأكدت خوري لـوطن أنها لم تشارك في اللقاء التطبيعي الذي تم في تل أبيب يوم الجمعة الماضية.

وشاركت شخصيات فلسطينية واسرائيلية يوم الجمعة في تل ابيب باجتماع ما بين ما يسمى البرلمان الإسرائيلي للسلام والمنتدى الفلسطيني للحرية والسلام، تحت شعار نعم للسلام " لا للضم.. ودولتان للشعبين: إسرائيل وفلسطين". الأمر الذي أثار حملة استنكار واسعة على المستوى الشعبي، باعتبار أن مثل هذه اللقاءات التطبيعية مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية.

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