الاحتلال يعتقل مقدسيين ويُؤجل محاكمة آخرين

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، شابين مقدسيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جادالله الرجبي بعد تعرضه للضرب المبرح، وهو من سكان حي بطن الهوى.

وأضاف أن تلك القوات اعتقلت أيضًا الشاب مالك أبو اسنينه من حي رأس العامود بالبلدة.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الفتى عرابي غيث (14 عامًا) ليوم غد الثلاثاء، والفتيين سنان عواد وعبد الله طه لليوم، علمًا أنهم اعتقلوا أمس من سلوان.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس ثلاثة شبان وسيدة، أثناء تواجدهم قرب باب الأسباط-أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

كما اندلعت مساء الأحد، مواجهات متفرقة بين الشبان وقوات الاحتلال في باب حطة بالبلدة القديمة، تخللها إلقاء قنابل صوتية.