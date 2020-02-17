قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من الضفة.

وبين نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من رام الله والبيرة وهما: عثمان نخلة (40 عاماً) من مخيم الجلزون، وطه زيتون من حي الطيرة، وهو أسير سابق.

فيما جرى اعتقال للمواطن محمد سويلم (30 عاماً) من قلقيلية، وصابر عيسى الزماعرة من بلدة حلحول.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من القدس وهما: مالك أبو سنينة، وعماد الدين أبو سنينة، وجاد الله الرجبي، الذي جرى اعتقاله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.