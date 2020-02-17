نتنياهو: تربطنا علاقات مع جميع الدول العربية والإسلامية باستثناء 3 دول فقط

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في كلمة ألقاها، الأحد، في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى عُقد في القدس المحتلة "أقوم بتطوير اتصالات مع الدول العربية والبلدان الإسلامية، وأستطيع أن أخبركم، أن عدد الدول الإسلامية او العربية التي لا تربطنا بها علاقات عميقة، هي دولتين أو 3، وأحيانا يتم الكشف عن ذلك"، مستشهدا بزيارته إلى سلطنة عُمان، ولقائه مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان.

وتابع قائلاً بالنسبة للعلاقات مع الدول العربية والإسلامية "أنا أخبركم بما هو فوق السطح فقط". وتساءل نتنياهو "كم نسبة العلاقات التي نقيمها مع الدول العربية في العلن؟" وأجاب "إنها حوالي 10 ٪. إنكم ترون حوالي 10٪ فقط"، ملمحا إلى العلاقات السرية الكبيرة. ومضى يقول "لقد حدثت تغييرات كبيرة، لأن إسرائيل أصبحت الآن قوة يجب أخذها بعين الاعتبار".

وعرج نتنياهو في كلمته إلى الملف الإيراني، فرأى أن "أكبر تهديد لأمن بلدان الشرق الأوسط ودول العالم، هو محاولة إيران تسليح نفسها بالأسلحة النووية".