مقتل 10 أشخاص بهجوم على كنيسة شمالي بوركينا فاسو

وطن: قُتل 10 أشخاص جراء هجوم مسلح على كنيسة في مدينة ياغا شمالي بوركينا فاسو.

وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية دولية، أنّ مجهولين شنّوا هجوما مسلحا على كنيسة أثناء إقامة قدّاس الأحد.

وأكدت المصادر مقتل 10 أشخاص، وفرار المسلحين بعد تنفيذ هجومهم.

يشار إلى أنّ بوركينا فاسو مددت حالة الطوارئ شمالي البلاد عاما إضافيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وما تزال بوركينا فاسو تطبق حالة الطوارئ في 7 مناطق من أصل 13 منطقة.

وأودت عمليات إرهابية بحياة 700 شخص، إضافة إلى نزوح 270 ألفا على الأقل خلال الأعوام الأربع الأخيرة، في البلاد.

المصدر: الاناضول