خالد بطراوي يكتب لوطن: كوكتيل أمه عربية واحدة

وطن: لأيام خلت طرحت على صفحتي الفيس بوكية سؤالا يقول " ما رأيكم ... هل بالامكان تحقيق الشعار القومي الذي طرحه حزب البعث العربي الاشتراكي وهو امة عربية واحدة ... ذات رسالة خالدة؟".

جاءت الردود متنوعة فقال الدكتور غسان الخطيب " الجواب نعم، عاجلًا ام آجلًا لن يجد العرب طريقًا اخر يأخذهم إلى الأمام". أما المهندس عزمي الخطيب فقد قال " شعارات استهلكت واستهلكت الامة ولم ولن تطبق ...,بهذه الشعارات للاسف اضاعت الامة ازمان وازمان ...الامة العربية يجمعها انتماؤها الحقيقي للاسلام الحقيقي فقط وفقط" فيما قال العقيد محمد السلامين " والله ما ظنيت يا صديقي لانه ليس هناك رؤيا أو إستراتيجيات مستقبلية فالمستقبل قاتم..." وعقب الأستاذ جهاد الطويل بالقول " اذا حددت الرسالة وتم الاتفاق عليها باجماع فالجواب نعم"، وقال الدكتور محمد أبو عرف " مستحيل... نحن العرب اكتر شعوب عنصريه وعندها نعرة العائلة والأصل. الخ"، فيما قال الأستاذ رؤوف علوش " الرأسماليه تخلق العالم على صورتها ومثالها ولا يستطيع اشد البرابره بأسا مواجهتها اعتقد ان الشيوعيه والقوميه والاسلام السياسي كلها حلول وهميه لا تستطيع المواجهه" أما الأستاذ أحمد حسن جوده فقد قال " كان ذلك ممكناً وقريب المنال في الأربعينات او منتصف القرن العشرين ، ولكن لم تتوفر القيادة المخلصة والحكيمة. فضاعت الفرصة ، وتجذرًت المصالح الشخصية والإقليمية او الجهوية . اما الان او مستقبلاً فالأمر يتعذّر تحقيقه تقريباً" وقال رفيقي الأستاذ سعيد تمراز " نعم، ولكن تحقيقه يتطلب وجود قيادة وطنية ثورية مناضلة تعمل من أجل الأمة العربية وتضحي من أجله، وتمتلك القوة اللازمة لتطبيقه". وإكتفى رفيقفي أمين عنابي بالقول " من ....." وأيده في ذلك رفيقي عصام العاروري، وقال الأستاذ مصطفى أبو مر " الشعار مش المشكلة ، المشكلة في العرب أنفسهم ولا شعر بزبط معهم شعار النظافة من الإيمان مش زابط معهم" بينما قال دريد مصلح إبن صفي الذي لم ألتق به منذ عام 1978 " حزب البعث لم يستطع توحيد الدولتين البعثيتين العراق وسوريا ..لكن لا اظن ان الوحدة مهمة بحد ذاتها. الازدهار والتعاون الحضاري ممكن بطرق اخرى كما يحصل في أوروبا الان" وقال زميلي على مقاعد الدراسة من الأردن جميل الخطيب " كان من الممكن ان يكون هذا الشعار اقرب للواقعية لو انه استند على مبدأ الحريات والديمقراطية . ... لكن واضح ان هذا الحزب كان وراء نشأته لوقف المد الشيوعي في المنطقة فكل مسيرة اتجاهي الحزب في العراق وسوريا كانت خلفها الاف علامات الاستفهام"، أما الأستاذ سعد عبد الهادي فقد قال " يبدو لي ان الدول اصغر من احلامها الصغيرة، لا بد من رؤية اعمق لعلاقات الوحدة العربية، كلما صغرت المساحة تصغر اكثر"، أما الأستاذ جمال شاهين فقد كتب قائلا " شعار استراتيجي صحيح" بينما ذكر رفيقي سعد العاروري أنه " اصلا ولا عمره كان في امة عربية واحدة" وقال الاستاذ بشارة دباح " هنالك قوميات مختلفه في هذا العالم العربي فلم تعد اللغه والدين كافية لانشاء امه. يمكن تكوين تحالف هش في افضل الاحتمالات" بينما قالت الأستاذة رنا بدر " نعم ولكن بدون هيك رؤساء" وقالت جارتي العزيزة فاطمه الفقية " حلم لن يتحقق" بينما قال الأستاذ عبد الكريم الكيلاني " تم وضع الشعار من بدايته بهدف التفرقة فلن يصلح العطار ما أفسده الدهر" وقال الأستاذ جورج حزينه " اعتقد ان الشعار غير واقعي ولا مجال هنا لذكر التفاصيل"، وقال الأستاذ نبيل شحادة "ممكن بس ينور الملح" وعقّب الأستاذ فكري جوده بالقول " شعار رومانسي لم يعمل أحد حقا لبلورته على أرض الواقع ، وفي مقدمة هؤلاء الرفاق البعثيون" أما الدكتور غسان طوباسي فقد قال " أولا لا هي أمة واحدة ولا رسالتها خالدة".

أما الكاتبة الأستاذة أسماء سلامة فعقبت بالقول " أي قضية مطروحة على الساحتين المحلية والعربية عليها اختلاف بين مؤيد ومعارض ، ولم يعد هناك حقيقة ما يوحد هذه الأمة ، إذا كانت القدس لم تجمعهم وكأن القدس فلسطينية وحسب ،،، وإذا بدأنا بأن القدس فلسطينية وليست عربية إسلامية ، بات من المحتوم عدم وجود ما يسمى أمة عربية واحدة ... سؤالي ما هي الرسالة الخالدة ، فيما لو كان هناك أمة عربية واحدة.... في اعتقادي لا وجود لأمة عربية واحدة الآن على الإطلاق ، هي مجموعات من التحالفات لمصالح معينة ، طالما نحتاج لتأشيرة لدخول هذا البلد أو ذاك ، وطالما الجيوش العربية تحارب بعضها بعضا لا وجود للوحدة، أصبح لكل بلد مصالحة الخاصة وخططه المنفردة لتحقيقها، بمعزل عن العمق العربي، غير مكترث بمدى تعارض هذه الخطط مع مصالح دول عربية أخرى، أو حتى إلحاق الضرر بها .. أصبحت الساحة العربية ساحة لفرض العضلات، كل دولة تحاول اثبات أن لها وزناً في المنطقة، وأنها عامل مؤثر ولا يمكن تجاهلها، الثروات التي ظهرت في الدول العربية وخاصة الخليج، جعلت منها تميل إلى شراء المكانة بالمال، حلها الأول لكل المشاكل هو المال، مفاهيم رأسمالية، بيع وشراء، المواقف باتت تشترى وتباع، والأخوة بيعت أيضا ... وضع مؤلم جدا ومثير للشفقة".

أمام هذا الخليط من الأراء التي تتنوع ما بين القول بإمكانية تحقيق شعار الأمة العربية الواحدة أو إستحالتها، يأتي السؤال اللاحق .. ما هو البديل؟ وكيف بالإمكان تحقيق هذا البديل؟

هل المشكلة في الفكر القومي الضيق، أم في البديل أم في البديل الثوري، أم في ذلك كله لمناهضة المشاريع الإمبريالية في المنطقة التي تهدف الى الإستغلال الأقصى لمقدرات البلاد العربية؟

هل إستنفذت القوى والأحزاب في البلدان العربية (وبضمنها اليسارية) طاقاتها ومبررات وجودها، وتحولت الى " دكاكين أو صالونات سياسية "؟ هل شوّهت العديد من الأحزاب الإسلامية الصورة الحقيقية للإسلام؟

هل ثمة أمل في بروز قوى سياسية تحمل فكرة الوحدة العربية بحيث تكون قادرة على إستقطاب كافة الطاقات التي تريد العمل بجد في هذا المجال، وبحيث تكون قادرة أيضا على مواجهة التحرك المضاد الهادف إلى إجهاض هذه الوحدة؟

أسئلة برهن الإجابة.