نتنياهو يكشف تفاصيل الممر الجوي للطائرات الإسرائيلية بالسودان

رام الله - وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تحلق في أجواء السودان، مشيرا إلى أن الممر الجوي الجديد يعتبر نتيجة "الاجتماع المهم" الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأشارت الخرطوم في 5 فبراير/شباط الجاري إلى أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية، وذلك يعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا.

وأوضح نتنياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأميركيين "نحن الآن نبحث التطبيع السريع، أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان".

وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من "إسرائيل" إلى أميركا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.

وكانت "إسرائيل" تعتبر السودان في السابق تهديدا أمنيا، في ظل شكوك باستخدام إيران الأراضي السودانية ممرا لتهريب الذخائر إلى قطاع غزة، وقالت مصادر إقليمية عام 2009 إن طائرات "إسرائيلية" قصفت قافلة أسلحة في السودان.