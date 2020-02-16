مسدس التطبيع الذي يُفجّر وعينا.. هل سنظل مُغفلين؟!

رام الله- وطن: لخّص الأديب الروسي، أنطون تشيخوف، الحبكة القصصية، بأن ظهور المسدس في أول المشهد معلقاً على الحائط، يعني استخدامه في المشهد الأخير من كتابة القصة.

وإذا ما شبهنا ما تمر به القضية الفلسطينية بقصة قصيرة، فإن مشاهد النهايات المأساوية التي نمر بها جميعها، شاهدناها في أول مشهد، عندما رأينا بام أعيننا، التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني، ثم اختُتم المشهد، بأكثر المشاهد عبثية، بالتقاط المستوطنين لصور تذكارية، بعد حفلة تطبيع، مع صرح المناضل الأممي نيلسون مانديلا، الذي قضى في القارة السوداء، دون أن يطبّع أو أن يتخلى عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ولكن، أحد المسؤولين برمزيته الدينية التي تملأ منابر الوغى، كان له رأي مخالف لرأي مانديلا، عندما رضي بتناول العيش والملح مع وفد إسرائيلي في مدينة رام الله، وبرر فعلته بإنّ اللقاء جاء في إطار السعي لمواجهة مؤامرة صفقة القرن! فحمل هو الآخر مسدس وأطلق رصاصة التطبيع على رؤسنا، لتفتيت الجمجمة واختراق الوعي، مدعياً ان المواجهة مع الأعداء تتم بتناول الغداء مع الأعداء!

رؤية المستوطنين في أحد أحياء مدينة رام الله، كاد يمر مروراً طبيعياً، تتناقله وسائل الإعلام بشكل مكرر وممل، لاعتيادية المشهد، ولكن معرفة وإعلان الجهة التي استضافتهم، برمزيتها الدينية، عقد لسان الجميع. أو أنه لم يفعل، ومر مروراً طبيعياً حتى بعد الإلمام بكافة جوانب الخبر.

فمسدس التطبيع، كان ظاهراً في بداية المشهد، وهناك دائماً من يحاول اقناعنا بأنه في سبيل المصحلة العليا للوطن! رأيناه معلقًا على جدران مؤتمر البحرين الاقتصادي، وكان معلقاً على أيضاً على صفحات وكالات الأنباء، التي نقلت إلينا خبر لقاءات "برلمان السلام" ولجنة التواصل، رأيناه معلقاً على كل حائط من حوائط جدران الوطن/السجن، وصمتنا، حتى صار بإمكان كل من يشاء أن يلتقطه في نهاية المشهد ويوجهه إلى رؤوسنا، ويطلق رصاصة الرحمة، ونموت مهزومين من دواخلنا!

كل من شاهد مسدس التطبيع موجّه إلى رؤوسنا وسكت، شريك بجريمة التطبيع، ورصاصته الأخيرة، التي تخترق كل يوم الوعي الفلسطيني، بمسمى الشراكة مع معسكر السلام، أو مواجهة صفقة القرن، أو لإسماع صوتنا للطرف الأقل صهيونية! كأنّ هناك فرق بين قاتل وقاتل، كأنّ هناك فرق بين رصاصة ورصاصة، كأنّ وسائل إسماع الصوت انعدمت بغير اللقاء وتناول الخبز والملح مع الأعداء.

المسدس كان معلقاً على الحائط من بداية المشهد، وبداية المشهد القصصي الذي لا ينتهي ابتداءً من أوسلو، عندما سقطت جريمة "مصافحة العدو"، وصارت بروتوكولاً فلسطينياً استثنائياً له مريديه ومسحّجيه، ولكن العبثية هنا، أننا نكتب واقعنا بخلاف مهارة تشخوف، دائماً نكرر قصصنا، ودائماً هناك من يستخدم المسدس ذاته كل مرة، ويطلق الرصاصة على وعينا، لا يهم منصب مطلق النار، ولا قامته النخبوية، المهم أننا لم نتجرّأ لإزالته عن الحائط لننجو بجماجمنا وما تحويه من وعي مقاوم للتطبيع، فتم استخدامه اليوم، على طاولة الغداء، وبعد الرصاصة، دوى صوت ضحكة ملأت الفضاء، وقيل أن القاتل كان هو ذاته المقتول.

لأنطوان تشخيوف، قصص أخرى، يعلمنا فيها كيف تكون النهايات من دون غش ولا استجداء للحقوق، عندما كتب قصة "المُغفّلة" يحكي فيها عن صاحب البيت الذي يتلاعب بخادمته الضعيفة المقهورة المستكينة، الراضية عن أحوالها حتي في أسوأ الظروف.. يقوم صاحب البيت باستغلال ضعفها وظروفها، ولا يعطيها أجرتها، لكي يلقنها درساً، وفي آخر مشهد، قال لها "سأعطيك نقودك، الثمانين روبلا كلها! ها هي في المظروف جهزتها لكِ! ولكن هل يمكن أن تكوني عاجزة إلى هذه الدرجة؟ لماذا لا تحتجين؟ لماذا تسكتين؟ هل يمكن في هذه الدنيا ألاّ تكوني حادة الأنياب؟ هل يمكن أن تكوني مغفلة إلى هذه الدرجة؟".

ونحن، هل سنظل مغفلين حتى آخر مشهد، أم نمنع -بطريقة أو بأخرى- من يطلقون رصاص الطبيع على رؤوسنا في آخر كل مشهد؟ أليس هناك استخدامات عديدة للمسدس الذي يفجّر وعينا في آخر مشهد؟