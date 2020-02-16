حماس: اعلان نتنياهو تشكيل لجنة لرسم خرائط الضم تؤكد المشاركة الأمريكية في العدوان على حقوق الفلسطينيين

وطن: قالت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، إنّ "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تشكيل لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة؛ لرسم خرائط لضم الضفة الغربية، تؤكد المشاركة الأمريكية في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف قاسم في تصريح عبر صفحته الرسمية (فيسبوك)، أن هذا إعلان تحدٍ من الولايات المتحدة والاحتلال، لكل مكونات الأمة على المستوى الرسمي والشعبي، التي ترفض (صفقة القرن).

وأشار إلى أن الاحتلال يصر على مواصلة تمرده على كل القوانين والأعراف الدولية، بتشجيع من الإدارة الأمريكية، مؤكداً على أن ذلك لن يوقف نضال الشعب، لتحرير الضفة الغربية، وطرد المستوطنين.

وكانت اللجنة الإسرائيلية الأمريكية، قد شرعت بترسيم الخرائط تمهيداً لضم المستوطنات، والأغوار، وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، للسيادة الإسرائيلية، لمباشرة عملها بترسيم وتحضير الخرائط، بموجب بنود (صفقة القرن).