نتنياهو: نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: " نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية. أنتم ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء. وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا. هذه هي ثمار سياستنا. نرعى قوة إسرائيل فيقيمون التحالفات والعلاقات مع دول قوية وإسرائيل هي دولة قوية.

واضاف، في جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، :ان هذا لا يعني أننا لا نواجه التحديات. وأحدها هو المحكمة الدولية في لاهاي التي تحولت منذ فترة إلى أداة سياسية في الحرب على إسرائيل. والآن تحاول تلك المحكمة تحويل واقع حقيقة وجودنا في وطننا إلى جريمة حرب. نحن نكافح ذلك وإلى جانبنا، ينبغي أن أقول، تقف دول صديقة كثيرة. فأود أن أرحب بألمانيا وأستراليا والنمسا والبرازيل والتشيك والمجر وأوغندا التي انضمت إلى الولايات المتحدة في وقوفها الحازم إلى جانب إسرائيل " .

وأكد نتنياهو :" تحدثت مع زعماء بعض هذه الدول وإضافة إلى منظمات دولية وخبراء مرموقين في العالم، وهم عبروا عن موقفهم الواضح الذي يؤكد أنه ليست للمحكمة الدولية أي صلاحية لبحث الصراع الذي يدور بين دولة إسرائيل والفلسطينيين. تم الإدلاء بتلك التصريحات في أعقاب جهود دبلوماسية حثيثة تم بذلها من قبلي أنا ومن قبل هيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية. وقدمت هذه الدول يوم الخميس الماضي رسالة خطية إلى المحكمة احتجت فيها على أن المحكمة تبحث قضيتنا. إنهم يحاولون منع التسييس القبيح من قبل المحكمة الدولية ولكن لأسفي الشديد تم فعلا تسييس المحكمة. وقوف دول كثيرة إلى جانبنا وإلى جانب الولايات المتحدة يجب أن يشجع جميع أصدقاء إسرائيل في كل أنحاء العالم وجميع المواطنين الإسرائيليين" .