وقفتا احتجاج ضد "صفقة القرن" في مدينتي خايين وملقا بإسبانيا

وطن: نظمت مجموعة من الجمعيات والمنظمات المدنية وحركات سياسية، وقفتي احتجاج ضد "صفقةِ القرن"، أمام مقري المفوض الحكومي لمحافظة خايين وملقا جنوب إسبانيا .

وأعرب المشاركون في الوقفتين، عن غضبهم لما اعتبروه تحقيرا من قبل الولايات المتحدة الأميركية لمبادئ الأمم المتحدة وللقانون الدولي، بطرحهم هكذا خطة.

وجرى توزيع بيان مُوقع من قِبل الجمعيات والحركات السياسية المشاركة، والتي تقدر بـ15 جمعية مدنية وحركة سياسية، وجهوا من خلاله عدة رسائل، أولاها للمجتمع الدولي، تدعوه فيها إلى ضرورة تفعيل المساءلة الدولية حماية للأمن والسلم الدوليين .