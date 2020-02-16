غنيم: الاتفاق مع البنك الدولي وشركاه يعني أن العمل فعلي لتجاوز كارثة المياه في غزة

رام الله - وطن: رحّب رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم بقرار إدارة البنك الدولي باعتماد خطة البدء في الأعمال المصاحبةللمرحلة الأولى من برنامج محطة التحلية المركزية في قطاع غزة بقيمة 117 مليون دولار، ويأتي ذلك استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه وشركاؤها فيالسنوات الأخيرة، لتدارك الوضع المائي الكارثي فيقطاع غزة، وحماية الخزان الجوفي من التدهور، والتيأفضت إلى انعقاد مؤتمر المانحين في آذار 2018، لتنفيذ برنامج المحطة المركزية الذي يهدف إلى تطوير الاستدامة المائية في القطاع وتجاوز الأزمة. على أن يتم إدارة البرنامج من قبل صندوقي ائتمان، الأول خاص بمشروع محطة التحلية تحت إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، والثاني للأعمال المصاحبة لبرنامج المحطة المركزية تحت إدارة البنك الدولي.

وشكر م.غنيم إدارة البنك الدولي على تخصيص 15 مليون دولار، والتي تضاف إلى جزء من الأموال التي تم التعهد بها من قبل مجموعة دول في مؤتمر المانحين بقيمة 102 مليون دولار،على النحو التالي 42 مليون دولارمن: الدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفرنسا، وفنلندا، والسويد، وكرواتيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأستراليا، بالإضافة إلى 60 مليون دولار تمويل موازي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وبهذا تصل قيمة المشروع إلى 117 مليون دولار شاملاً دعم برنامج الأمن المائي في الضفة والقطاع.

وأضاف م.غنيم إننا نثمن هذا الدعم السخي من شركائنا جميعاً ونخص بالشكر البنك الدولي الشريك الاستراتيجي الدائم، فهذا الدعم ما هو إلا دليل على تقدير الوضع المائي الصعب وعلى أهمية تحقيق الهدف المشترك بتوفير مقومات الحياه الأساسية لأبناء شعبنا، وبما يعزز خطواتنا اتجاه تحقيق الأمن المائي في فلسطين.